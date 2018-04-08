В Приамурье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Лесные пожары. Фото uvatregion.ru

Режим ЧС введен в Амурской области из-за увеличения числа лесных пожаров в регионе, сообщает РИА Новости.

"С 7 апреля в связи с увеличением количества лесных пожаров на территории Амурской области в целях защиты населенных пунктов от лесных пожаров решением комиссии при правительстве Амурской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера", — говорится в сообщении МЧС.

Также отмечается, что противопожарное состояние населенных пунктов региона, находящихся вблизи леса, находится на особом контроле.

"Пожарно-спасательные формирования Приамурья и прибывшие им на помощь из Хабаровска спасатели проводят профилактические мероприятия и окарауливание населенных пунктов, а в случае обнаружения очагов возгорания – их оперативное тушение", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в МЧС России по Амурской области напоминают о том, что весенние палы часто приводят к возгораниям построек в населенных пунктах и загоранию лесных массивов, а согласно Кодексу об административных правонарушениях в РФ нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.