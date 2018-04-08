Названы лучшие мировые весенне-летние фестивали и праздники

Лучшие праздники. Фото www.ria.ru

Составлен рейтинг культурных фестивалей мира, большинство из которых проходит на открытом воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Telegraph.

Так, например, жители испанской Севильи подходят чрезвычайно серьезно к Feria de Abril или Апрельской ярмарке, которая в этом году запланирована на 15-21 апреля. Они надевают традиционные наряды, танцуют фламенко на улицах, пьют херес, продают и покупают все, что душе угодно на ярмарке. Также каждый день празднования начинается с конного шествия и продолжается корридой, ведь Севилья – один из немногих городов Испании, где она не запрещена.

Во французском Ниме три дня, с 28 по 30 апреля, вспоминают историю, а именно тот факт, что город когда-то был частью Римской империи. На территории Нима сохранился амфитеатр, построенный в 60 году н. э., в котором и запланированы Большие римские игры: гонки на колесницах и сражения гладиаторов.

5 мая Мексика отмечает национальный праздник Cinco de mayo (Пятое мая), посвященный дню победы мексиканцев над французами в битве при Пуэбле 1862 года. Но праздник также отмечают и в США: Аризоне, Калифорнии, Техасе и Колорадо. В Денвере празднование Cinco de mayo проходит как пышный этнический фестиваль – с традиционными танцами, песнями и блюдами национальной кухни.

Карнавалы в Германии проходят в феврале, но берлинский Karneval der Kulturen или Карнавал культур традиционно собирает туристов со всего мира в мае. В этом году праздник проходит с 18 по 21 мая, при этом главное событие – четырёхчасовое карнавальное шествие – запланировано на воскресенье.

Карнавал в Сан-Франциско — один из крупнейших на Западном побережье США, состоится в этом году в сороковой раз. 26 и 27 мая по главным улицам города пройдет шествие, которое, по мнению знатоков, отличается особой танцевальной техникой участников.

Фестиваль вин долины Луары VitiLoire является крупнейшим во Франции и в этом году пройдет 26 и 27 мая в 15 раз. Местные виноделы представят свою продукцию, также будут работать импровизированные кафе и бары. Чтобы насладиться вином, не обязательно оставаться на площади, можно купить пару бутылок и отправиться на виноградники на арендованном там же велосипеде.

Святой Антоний, по мнению жителей столицы Португалии, покровительствует их городу, поэтому они ежегодно 13 июня, дают праздник в его честь. Но этот год будет особенным и весь первый летний месяц в Лиссабоне посвятят масштабному фестивалю в честь святого. 30 дней на улицах города организуют парады и театральные представления, а также будут готовить символ праздника – сардины с базиликом.