Армянский дудук зазвучит в амфитеатре музея Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Аргишти Дудук представит программу "Армянский дудук. Искренность. Сейчас" в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская,63) 17 апреля в 18 часов 30 минут.

Аккомпанировать Argishty на восточных барабанах будет тюменский музыкант-перкуссионист Андрей Гузенко, сообщают организаторы.

Argishty исполняет не только аутентичную армянскую музыку, но и авторскую. Еще он активно экспериментирует: в репертуаре присутствует как классика (например, "Ave Maria" Шуберта), так и полюбившиеся публике современные мелодии. Argishty всегда рядом со слушателем, он находится в постоянном диалоге с ним, искренность и чуткость дудукиста располагают с первых нот. Порой между композициями он рассказывает истории, притчи и буквально обнажает свою душу, как и следует настоящему исполнителю...

"Дудук крадет сердца, украл и мое...", - говорит Argishty и колесит по городам и странам, выполняя завет своего Учителя - распространять славу об этом чуде.

Стоимость билета до 14 апреля - 500 рублей, 15, 16 и 17 апреля стоимость билета - 600 рублей.