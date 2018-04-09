В Сургуте на свалке нашли тела двух бездомных мужчин

sledcom.ru

Проверка по факту смерти двух мужчин без определенного места жительства проводится в Сургуте.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, тела двух мужчин обнаружили на полигоне ТБО. При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза. Рассматривается версия отравления в результате употребления пищи или напитков, найденных на свалке.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.