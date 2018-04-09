В Лабытнанги идет проверка информации о жестоком избиении школьницы

фото СК РФ

Доследственная проверка по видеоролику в социальной сети, на котором группа учащихся наблюдает за избиением ученицы, проходит в Лабытнанги.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Ямалу, ученица одной из школ Лабытнанги жестоко избивала свою сверстницу днем 5 апреля. За ее действиями наблюдала группа учащихся, которая снимала происходящее на сотовые телефоны.

В настоящее время следствие установило всех участников происшествия, проводятся неотложные следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.