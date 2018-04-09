up

9.04.2018 понедельник

USD 57,8332

EUR 70,7069

В Тюмени 2..4 С 6 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Медаль возвращается: отличникам нужно набрать 70 баллов на ЕГЭ

20:17 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
минобрнауки.рф

Золотые медали будут получать российские школьники с 2019 года. 

Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали "За особые успехи в учении". Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по двум предметам.

Как отметила глава Минобрнауки Ольга Васильева, за последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль" и задача возвратить это замечательное явление в жизнь.

"Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения – большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям", - сказала она. 

Минобрнауки России сообщает, что изменения не коснутся выпускников 2018 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ЕГЭ , золотая медаль , Миобрнауки , школьники

Последние новости

20:19 Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Тюмени Фото
20:17 Медаль возвращается: отличникам нужно набрать 70 баллов на ЕГЭ
19:14 Платформой "Мастерчейн" будут пользоваться участники финансового рынка ЕАЭС
18:44 В Московском зоопарке росомаха принесла потомство
18:07 Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ
18:05 Открытые уроки конкурса "Педагог года" пройдут в Тюмени на музейных площадках
17:54 10 апреля - события дня
17:43 Тюменцы задали рекордное число вопросов по уборке дворов
17:32 В Тюмени директор мебельной компании не платила зарплату менеджеру
17:21 Тотальный диктант в Тюмени напишут шрифтом Брайля 
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

Тюменское образование должно быть в тренде: технологии пишем, кадры в уме

Владимир Якушев: повышение качества молока становится главной задачей для всех

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Платформой "Мастерчейн" будут пользоваться участники финансового рынка ЕАЭС

Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям

Как построить бизнес, расскажут в технопарке

Общество

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Тюмени

Медаль возвращается: отличникам нужно набрать 70 баллов на ЕГЭ

В Московском зоопарке росомаха принесла потомство

Спорт

Евгений Гараничев и Денис Спицов проведут автограф-сессию

"Тюменский легион" обыграл "Рубин"

Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона

Происшествия

В Тюмени директор мебельной компании не платила зарплату менеджеру

Руководитель тюменского завода задолжал более сорока миллионов налогов

В Сургуте задержали двух похитителей жевательной резинки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+