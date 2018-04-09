Медаль возвращается: отличникам нужно набрать 70 баллов на ЕГЭ

минобрнауки.рф

Золотые медали будут получать российские школьники с 2019 года.

Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали "За особые успехи в учении". Согласно изменениям для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по двум предметам.

Как отметила глава Минобрнауки Ольга Васильева, за последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль" и задача возвратить это замечательное явление в жизнь.

"Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения – большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям", - сказала она.

Минобрнауки России сообщает, что изменения не коснутся выпускников 2018 года.