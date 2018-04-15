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Голышманово готовится принять четвертый открытый областной Шарохинский фестиваль

11:01 15 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
шарохинский.рф

Уникальную возможность окунуться в семейный, праздничный или хозяйственный обряд сибирский деревни предоставит всем участникам и гостям Шарохинский фестиваль народного творчества, который 29 июня в четвертый раз откроется в Голышманово.

Интерактивная площадка "Сибирское поселение", как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" организаторы фестиваля, предоставит возможность знакомства с бытом крестьян, убранством народного костюма, домашней утварью и украшениями жилищ сибирской деревни.

"Наш фестиваль уже, по сути, стал областным, - рассказала заместитель главы Голышмановского района Татьяна Заичкина. - В прошлом году в нем принимали участие коллективы и мастера из Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, Бердюжья. Аромашево. Большой интерес к нему проявляют представители Кургана, Омска, Екатеринбурга. Всего было более 7 тысяч гостей и участников".

Впервые участников и гостей в этом году будет принимать две площади – Большая и Малая.

На Большой площади состоится открытие фестиваля, выступят творческие коллективы и самодеятельные артисты из восьми районов юга Тюменской области. Пройдут конкурсы танцоров, вокалистов, частушечников и гармонистов.

На Малой - заработают площадки "Молодецкие забавы", "Стеношные бои", сельский квест "Семейные игры". Предполагается бонусное участие гостей фестиваля в играх, игрищах, силовых состязаниях. Здесь же организаторы определят обладательницу самой пышной косы и владельцев самых колоритных народных костюмов, подведут итоги конкурса Чучел.

"Уникальность нашего фестиваля в том, что здесь каждый может стать активным участником всего происходящего, - пояснила Татьяна Заичкина. - Уже на церемонии открытия фестиваля всем предлагается стать обряда чествования своего рода". В этот момент, по замыслу организаторов, мысленно загадываются пожелания здоровья, благополучия, процветания себе и своим близким. Обряд имеет реальную силу, когда в нем участвует одновременно много народа и одинаковые действия выполняются всеми его участниками.

Яркой точкой для участников станет самый большой хоровод у ночного костра. Первого июля, по традиции, состоятся соревнования по конному спорту.

Четвертый областной открытый Шарохинский фестиваль народного творчества состоится 29 июня - 1 июля 2018 года в лесном массиве вблизи поселка Голышманово. Благодаря Шарохинскому фестивалю Голышмановский район стал известен в различных регионах России.

Фестиваль назван именем уроженца Голышмановского района, солиста Омского государственного русского народного хора Леонида Ивановича Шарохи. Четыре десятка творческих лет Леонид Шароха отдал Омскому хору, являясь его гордостью и украшением. В 1960-ом году стал одним из лауреатов первого Всесоюзного конкурса, вместе с будущими легендами страны – Людмилой Зыкиной и Махмудом Эсамбаевым. Долгие годы Леонида Шароху связывала дружеская переписка с ведущими композиторами страны. Григорий Пономаренко дарил ему свои новые песни, братья Заволокины обращались с просьбой послушать их произведения. Он был создателем и руководителем эстрадного коллектива "Всегда с улыбкой", вел радиопередачу "Подружка-частушка", является автором книги "Пока крутятся колеса".

шарохинский.рф

Борис Олейник

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Теги: Голышмановский район , Леонид Шарухо , фестиваль

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