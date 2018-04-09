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Эксперты: тюменцы положительно относятся к федеральным торговым сетям

13:21 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - ИА "Тюменская линия"

86% тюменцев приобретают большинство продуктов в сетевых магазинах. Об этом на проходившем в Екатеринбурге II медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли рассказал директор аналитического центра "Платформа" Алексей Фирсов.

Исследование перемен в привычках покупателей, вызванных приходом федеральных торговых сетей, центр "Платформа" провел на примере двух российских городов – Тюмени и Рязани.

По словам Алексея Фирсова, с появлением в регионах сетевиков в России сформировался новый тип покупателя. Для него главную роль играет удобство и комфорт даже при снижении доходов. "Цена – тоже важный, но уже не главный фактор, - отметил эксперт. - На первое место такой покупатель ставит качество продукта, а на цену смотрит уже потом".

Примечательно, что даже несмотря на специфику и серьезные различия двух выбранных для исследования городов, результаты получились схожими. Покупать большую часть продуктов в сетевых магазинах предпочитают 86% тюменцев и 87% жителей Рязани. При этом в торговые точки "у дома" выбирают 26% жителей областного центра, 19 - рынки.

В Рязани напротив, на рынках совершают покупки 24% потребителей, но магазины формата "у дома" отстают незначительно – на них приходится 23% покупателей. При этом, по словам эксперта, у большинства опрошенных старшего возраста наблюдается негативное отношение к торговым сетям, в том числе, сохраняется стереотип, что они "душат" местный бизнес.

Как отметил Алексей Фирсов, сотрудничество с местными производителями, напротив, выгодно для сетевиков. "Большинство покупателей считают произведенную в своем регионе продукцию более качественной, - рассказал эксперт. - Так, в Тюмени 51 процент опрошенных считают, что местные продукты лучше привозных".

Однако при том, что большинство (68%) принимавших участие в исследовании тюменцев, относятся к сетевикам положительно, в Тюмени, как и в Рязани покупатели отмечают снижение качества продукции. В областном центре это замечают 43% опрошенных.

Николай Ступников

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Теги: Екатеринбург , магазины , продукты питания , сетевые компании , торговля , форум

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