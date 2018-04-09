Тотальный диктант в Тюмени напишут шрифтом Брайля

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Курсы по подготовке к Тотальному диктанту для слабовидящих и слепых горожан проходят в рамках взаимного сотрудничества Тюменского государственного университета и Тюменской областной специальной библиотеки для слепых.

Занятия проводят магистранты Института психологии и педагогики ТюмГУ (направление "Педагогическое образование"), одновременно являющиеся сотрудниками Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря их усилиям процесс подготовки к Тотальному диктанту диктанта организован с учетом индивидуальных особенностей аудитории.

"Большинство участников курсов имеют частичную потерю зрения, поэтому процесс подготовки к диктанту практически не отличается от обычного, – рассказывает магистрант ТюмГУ Алена Марченкова. – На занятии подробно рассматриваются правила орфографии и пунктуации и их практическое применение. Участники получают раздаточный материал, напечатанный крупным шрифтом или шрифтом Брайля". Единственной отличительной особенностью занятий является учет возможностей каждого участника, в частности, скорости письма шрифтом Брайля.

Инклюзивная подготовка к Тотальному диктанту проходит на базе Тюменской областной специальной библиотеки для слепых. Там же слушатели курсов напишут и сам диктант.

Напомним, акция пройдет по всей России 14 апреля. Как пояснили организаторы акции в ТюмГУ, тексты, написанные шрифтом Брайля, проверит редактор библиотеки для слепых Роман Гарманов – инвалид по зрению. Остальные тексты проверят преподаватели кафедры русского языка ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.