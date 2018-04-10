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В Тюмени прошла конференция по детской гидроцефалии

11:32 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

Современные методы лечения гидроцефалии, дефектов и деформации черепа у детей рассмотрели участники конференции, которая прошла на базе Федерального центра нейрохирурги в Тюмени.

Гидроцефалия – одно из наиболее распространенных нейрохирургических заболеваний, встречающихся у детей. Оно характеризуется избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга.

Открывая конференцию, главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов отметил, что Тюменская область является одним из лидеров в России по лечению этого заболевания. Сверхтонкие и гибкие эндоскопы, которыми оборудован тюменский центр нейрохирургии, позволяют проводить операции на качественно высоком уровне.

"Еще несколько лет назад всех пациентов с гидроцефалией и краниосиностозами отправляли на лечение либо в Москву, либо за рубеж. Сейчас все с точностью наоборот. Теперь уже Тюменская область стала лидером. Очень важно, что после операций мы следим за дальнейшим состоянием детей, чтобы вносить коррективы и рекомендации в дальнейшем лечении, в профилактике осложнений", - рассказал Альберт Акрамович.

Специалисты ФЦН Тюмени поделились опытом лечения гидроцефалии с участниками конференции. Врач-нейрохирург ФЦН Марат Гизатуллин подробно рассказал об операциях. Заведующий отделением, врач-нейрохирург Юрий Якимов осветил тему эндоскопической анатомии желудочковой системы, а также продемонстрировал эндоскопическую установку ликворошунтирующей системы с программируемым клапаном, используя нейронавигацию. Для участников конференции шла трансляция из операционной.

"Операция проводилась мальчику, которого безуспешно пытались лечить в других больницах, к нам он поступил из Астрахани. Гидроцефалия протекала у него с серьезным осложнением. В Тюмени накоплен большой опыт по лечению гидроцефалии, и мы не отстаем от столичных коллег, готовы делиться со специалистами из других регионов. Конференция собрала участников со всех уголков России", - отметил Юрий Якимов.

Также на конференции с лекциями выступили эксперты из Москвы - нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Научно-исследовательского клинического института педиатрии Дмитрий Зиненко, главный внештатный детский специалист ДЗ г. Москвы и ЦФО, руководитель отделения нейрохирургии и нейротравмы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы Жанна Семенова, гость из Уфы – главный специалист по детской нейрохирургии МЗ Республики Башкортостан, доцент кафедры неврологии с курсом нейрохирургии БГМУ, член президиума Всероссийского общества детских нейрохирургов Айрат Тимершин, из Оренбурга - врач-нейрохирург ГКБ № 5 Центра детской хирургии Алексей Поснов.

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Отметим, что конференция по гидроцефалии прошла в ФЦН Тюмени параллельно с международной олимпиадой по нейрохирургии среди студентов медицинских вузов на приз губернатора Тюменской области. Это позволило молодым ребятам, решившим связать свою жизнь с медициной, побывать на лекциях выдающихся специалистов пообщаться с опытными врачами.

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Теги: Альберт Суфианов , конференция , медицина , нейрохирургия , ФЦН

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