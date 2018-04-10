Ансамбль "Юность Сибири" вышел в финал мирового проекта "Folk of Dance"

Ансамбль "Юность Сибири"/фото департамент образования и науки Тюменской области

Ансамбль "Юность Сибири" Дворца творчества и спорта "Пионер" в первом отборочном туре мирового телевизионного проекта по народным танцам "Folk of Dance" прошел в финал. Тур состоялся в Москве.

Коллектив виртуозно представил танцевальное мастерство в номинациях "Народный танец" и "Народная стилизация". Постановщиком композиций выступил Александр Овчинников. В отборочном туре ребята стали единственными, кому жюри трижды поставили максимальную оценку – 10 баллов.

Наградой коллективу "Юность Сибири" стали два сертификата на участие в финале социально значимого конкурса, который пройдет в феврале 2019 года в Останкино, в павильонах "ГлавКино", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.