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Останки бойца Великой Отечественной войны будут захоронены в Ишиме

20:01 14 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Ишимского музейного комплекса

В Ишиме, впервые в истории города, 16 апреля пройдет захоронение останков бойца, обнаруженного на местах боев. Личные данные красноармейца Пантелеймона Бугаева были полностью установлены.

"Это будет первое воинское захоронение в Ишиме нашего земляка, погибшего на полях Великой Отечественной войны", - сообщил корреспонденту "Тюменской линии" научный сотрудник Ишимского музейного комплекса Константин Иванов.

Пантелеймон Бугаев родился в 1912 году в д. Второпесьяново. После окончания Ишимского педагогического училища был направлен на Урал, работал директором школы в селе Гари Свердловской области. Женился на местной девушке, Евдокии Михайловне. У них в 1939 году родился сын Юрий, в 1940-м – дочь Галина. Когда началась война, Пантелеймон Бугаев был призван в армию Серовским военкоматом Свердловской области.

Он погиб в марте 1943 года во время наступательной операции под Старой Руссой. Семье сообщили, что боец Пантелеймон Бугаев пал смертью храбрых в Ленинградской области, в Старорусском районе, в двух километрах восточнее д. Нагаткино.

Осенью 2016 года, после обращения местных жителей поисковый отряд "Высота" обнаружил останки бойца и при них смертный медальон. Бумажный вкладыш не читался. Для анализа он был отправлен в Белоруссию, где его смогли прочесть только в специальном приборе – видеоспектральном.

Похороны бойца Великой Отечественной, вернувшегося на родную землю, спустя более 70 лет - событие особо значимо для родных защитника Родины, участников поисковых отрядов, работающих на местах боевых действий.

Церемония в Ишиме оставит и значимый след в патриотическом воспитании юного поколения.

фото Ишимского музейного комплекса

Борис Олейник

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Теги: Великая Отечественная война , Ишим , Пантелеймон Бугаев

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