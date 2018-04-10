В Тюмени чествовали лучших спортсменов региона

В ТюмГУ чествовали лучших спортсменов региона. Фото ИА "Тюменская линия"

Вереница поклонников спорта всех возрастов выстроилась в очередь за автографами к призерам Олимпийских игр - биатлонисту Евгению Гараничеву и лыжнику Денису Спицову. Встреча проходила в Институте физической культуры ТюмГУ, где спортсмены проходят обучение: один в магистратуре вуза, другой является студентом 4 курса.

"Мы с супругом взяли автографы и для себя, и для родственников, - рассказала жительница Тюмени Мария Осадчая. - Очень любим спорт, бываем на соревнованиях. Встречи со спортсменами вдохновляют, особенно молодежь - они должны тянуться за лучшими, чтобы быть похожими на них".

В ТюмГУ чествовали лучших спортсменов региона. Фото ИА "Тюменская линия"

Сами олимпийцы уверяют, что подобные публичные мероприятия считают важными не только болельщики, но и сами спортсмены.

"На таких встречах мы продвигаем свой вид спорта, можем общаться с детьми и студентами и показать, что любому, кто хочет добиться результата в спорте, это по плечу", - сказал Евгений Гараничев.

Автограф-сессия предваряла традиционную торжественную встречу ректора ТюмГУ с ведущими спортсменами университета, победителями и призерами международных соревнований. Поздравления принимали представители танцевального спорта, шахмат, альпинизма, биатлона, лыжного спорта, в том числе паралимпийцы Николай Полухин и Елена Ремизова, чемпион Европы по спортивной аэробике Данил Чаюн, гроссмейстер Даниил Юффа, представители танцевального спорта Валентин Космачёв, Алена Коченгина и другие. Руководитель вуза Валерий Фальков поблагодарил призеров, отметил работу преподавателей и пожелал настойчивости будущим чемпионам.

"Я безмерно рад тому, что в этом году крупные спортивные мероприятия открыли нам новые имена. Такие победы сплачивают россиян, дают веру в себя многим молодым людям и настраивают на успех", - сказал Валерий Фальков.

В ТюмГУ чествовали лучших спортсменов региона. Фото ИА "Тюменская линия"

Сложным для российского спорта в целом, но успешным для Тюменской области назвала олимпийский сезон 2018 года директор центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России по биатлону Луиза Носкова. Она напомнила, что представители региона завоевали несколько олимпийских наград и выразила уверенность в том, что главные достижения у тюменских спортсменов впереди.

"Следующий год у нас особенный - в 2019 году пройдет Всемирная универсиада в Красноярске, и у Тюменского госуниверситета есть все шансы показать наилучшие результаты. Дерзайте!", - обратилась она к студентам вуза.

Поздравления и добрые пожелания спортсменам адресовали председатель попечительского совета Института физической культуры ТюмГУ, мастер спорта СССР по боксу Сергей Шерегов и заведующая кафедрой спортивного и эстрадного танца института культуры Вера Шерегова, глава Тюменского района Светлана Иванова, руководитель департамента по спорту Евгений Хромин.

В ТюмГУ чествовали лучших спортсменов региона. Фото ИА "Тюменская линия"

Большие планы и у спортсменов. Денис Спицов напомнил, что в его копилке наград не хватает олимпийского золота и отметил, что намерен исправить это упущение.

"Мое увлечение спортом переросло в желание стать профессионалом, когда появилась возможность переехать в Тюмень и целенаправленно готовиться в спортивных классах, в окружении сильных ребят, таких, как Иван Якимушкин и других, - сказал он. - Поначалу я показывал средние результаты, постепенно удалось их улучшить. Есть ряд турниров, которые я хочу выиграть, уверен, что при той поддержке, которую я ощущаю в вузе, все получится".

В заключение встречи спортсмен передал в дар университету мягкую игрушку - талисман Олимпийских игр в корейском Пхенчхане.

Татьяна Ковалева