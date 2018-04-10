Тюменским руководителям вручат золотые знаки ГТО

Тюменским руководителям вручат «золотые» знаки ГТО. Фото департамента по спорту ТО

Вручением тюменским руководителям знаков отличия комплекса "ГТО" откроется отраслевое совещании департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени 11 апреля. Мероприятие начнется в большом зале администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) в 10 часов.

Знаки получат заместитель главы администрации города Вера Соловьева, начальник УМВД России по городу Тюмени, полковник полиции Петр Вагин, директор городского департамента экономики и стратегического развития Сергей Толстых, директор МКУ "Комитет по информатизации города Тюмени" Игорь Кравченко и директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин. По традиции, на совещании отметят и лучших сотрудников отрасли.

Заседание будет посвящено обсуждению основных достижений и перспективы отрасли. О новой динамике развития отрасли расскажет директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин. Наработками в развитии школьного и детско-юношеского спорта в условиях проектного управления поделится заместитель директора СДЮСШОР "Центр дзюдо" Николай Алешков. О создании и продвижении нового сайта "Тюмень наш дом" расскажет директор МКУ "Комитет по информатизации города Тюмени" Игорь Кравченко. О роли ЦРТДиЮ "Фортуна" в создании единого образовательного пространства расскажет методист центра Марина Жданова.

Участники встречи обсудят взаимовыгодное сотрудничество с частными фитнес-клубами города. Представитель сети фитнес-клубов "Атлетик джим" Юрий Осьминин презентует проект "Твое время", который реализуется совместно с департаментом. Проект рассчитан на трудных подростков. Он дает возможность ребятам не только бесплатно заниматься спортом, готовиться к выполнению нормативов ВФСК "ГТО", но и участвовать в профориентационных мероприятиях, тренингах, знакомиться с востребованными профессиями, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.