Десять человек эвакуировали из-за пожара в доме на улице Геологоразведчиков

Фото ИА "Тюменская линия"

10 жильцов дома № 7 на ул. Геологоразведчиков в Тюмени были эвакуированы в результате возгорания квартиры на третьем этаже около 11 часов 10 апреля.

По информации пресс-службы МЧС России по Тюменской области, на момент прибытия пяти пожарных машин квартира была полностью закопчена, горела площадь в пять квадратных метров.

Спасатели приняли решение эвакуировать жильцов соседних квартир. Как только пожар был потушен, люди возвратились домой.

На месте возгорания продолжает работать дознаватель службы госпожнадзора. Причина и размер ущерба будут названы позже.