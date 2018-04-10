Гигантское яйцо украсило парк в Ишиме

Фото Олега Панасюка

Новый арт-объект в виде светящегося яйца украсил Фестивальный парк Ишима. Оно было установлено в честь праздника Пасхи в рамках конкурса "Пасхальное яйцо - 2018".

По итогам конкурса среди 150 работ-участниц были выбраны три лучших. Гран-при получили Ева Улыбина, Павел Иванов и компания "Формула Б7" под руководством Сергея Бузикова. Именно "Формула" выполнила и установила огромный светящийся арт-объект.

Победители и участники получили грамоты и подарки от департамента по социальным вопросам администрации города Ишима.

Поток желающих сфотографироваться у огромного яйца не прекращается, несмотря на ненастную погоду.

﻿ Фото Олега Панасюка 1 /

Инна Кондрашкина