Написать Тотальный диктант можно в Ишимском главпочтамте

фото Почта России

Ишимский Главпочтамт, расположенный на ул. Гагарина, 65, впервые станет площадкой для Тотального диктанта 14 апреля в 13 часов.

По информации пресс-службы Почты России, текст диктанта прочитает руководитель программы "Новости. Ишим" телекомпании "Ишим-ТВ" Лилия Табакова. Написать диктант могут все желающие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено – на Главпочтамте в акции примут участие максимум 20 человек. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

фото Почта России

Проверить свою грамотность на площадках Почты России также смогут любители русского языка в Екатеринбурге, Уфе, Пензе, Перми, Благовещенске и Барнауле. Тотальный диктант пройдет и в почтовых отделениях, расположенных в отдаленных населенных пунктах Урала и Дальнего Востока. Так, в Челябинской области диктант напишут на почте в селе Фершампенуаз, названном в память о сражении 1814 года близ французской коммуны Фер-Шампенуаз. Образовательная акция также пройдет в отделении Почты России на острове Итуруп в Курильске.

Почта России традиционно поддерживает проекты, связанные с письмом, грамотностью, просвещением. Тотальный диктант на площадках Почты России станет еще одним проводником просвещения и любви к русскому языку в разных уголках страны.

фото Почта России

Напомним, что в 2018 году участники акции по всему миру впервые напишут Тотальный диктант одинаковыми ручками. Во все регионы страны, даже в самые отдаленные населенные пункты, ручки доставила Почта России. Для ишимских участников акции и тех, кто будет проверять диктант, Почта России в конце марта доставила 300 ручек.