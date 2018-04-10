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Сергей Маковецкий исполнит "Дядю Ваню" на сцене тюменской филармонии

17:21 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Артисты театра им. М. Вахтангова представят бессмертное творение А. П. Чехова "Дядя Ваня" в постановке Римаса Туминаса на сцене тюменской филармонии 16 апреля. Тюменцы познакомились с творчеством режиссера в 2017 году, когда московский театр привозил "Евгения Онегина".

Литовский режиссер Римас Туминас возглавил Государственный академический театр им. Е. Б. Вахтангова в 2007 году. По мнению режиссера, "Дядя Ваня" нужен современному человеку для того, чтобы он не стал грубым, бессовестным и циничным. Премьера прошла на сцене театра им. Е. Вахтангова в сентябре 2009 года. В спектакле "Дядя Ваня" заняты известные актеры: Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Анна Дубровская.

Великий классик считал свои пьесы комедиями, вот уже на протяжении ста с лишним лет зрители стараются понять, почему эти истории, наполненные страданиями и недосказанностью, причислены автором к веселому жанру. В творчестве Чехова многие видят признаки будущего театра абсурда. Его герои думают одно, говорят другое, делают третье. Римас Туминас в своем прочтении очистил пьесу от быта и лишних декораций, на сцене довольно условно обозначена дворянская усадьба.  В туминасовском прочтении хорошо знакомых персонажей узнать довольно сложно, и даже известные чеховские слова, которые, кажется, знаешь чуть ли не наизусть, звучат со сцены совершенно непривычно.

Спектакль начнется в 19 часов 16 и 17 апреля. Заказ и бесплатная доставка билетов: 60-80-97.

Также у тюменцев есть возможность выиграть бесплатные билеты на спектакль от проекта "Афиша Тюмень". Условия участия: https://vk.com/wall-108606347_37685.

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Теги: культура , спектакль , театр

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