В Тюмени назовут победителей перспективных молодежных проектов

фото тгмц.рф

Очный этап конкурса социальных проектов "Инициатива" начнется в Центре "Грант" (ул. Профсоюзная, 52) 12 апреля в 13 часов. 13 работ, вышедших в финал, будут представлены на суд жюри, которое и определит победителей.

Отметим, конкурс стартовал в феврале, к участию приглашали негосударственные некоммерческие организации Тюмени с проектами по улучшению жизни горожан. Самые яркие идеи получат грантовую поддержку на реализацию.

Работы принимали по следующим направлениям: "Приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры"; "Содействие трудоустройству молодежи, в том числе частичному и временному трудоустройству"; "Профилактика асоциального поведения среди молодежи"; "Социальное просвещение молодежи".

По словам организаторов, в 2018 году участников конкурса волнуют самые различные темы. Одни рассматривают вполне конкретные проекты: "Территория красоты", "Чайный клуб". Другие предлагают более масштабные, социально направленные инициативы: "Профилактика асоциальных явлений среди молодежи", "Приобщение молодежи к ценностям отечественной и мировой культуры" и другие, сообщает пресс-служба ТГМЦ.