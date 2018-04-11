Выставка "Имена из солдатских медальонов" открывается в историческом парке

фото исторический парк "Россия - моя история"

Мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов" открывается в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) 11 апреля.

Как сообщают организаторы, выставка рассказывает о судьбах без вести пропавших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Основная экспозиция состоит из пяти разделов по числу сражений, в которых погибли эти бойцы: Ленинградская битва, Сталинградская битва, Московская битва, Ржевская битва, Боевые действия в Карелии и Заполярье.

На интерактивных экранах представлены портреты защитников Отечества, найденных российскими поисковиками за последние несколько лет. Восстановлены и фронтовые истории опознанных солдат. Экспозиция включает уникальные экспонаты – личные вещи, которые солдаты подписывали, чтобы не потерять и не перепутать, письма, документы, фронтовые фотографии.

Отдельный экспонат выставки - интерактивная книга "Имена из солдатских медальонов" с информацией о работе российских поисковиков и трогательными самодельными записками из солдатских медальонов. В них – последние слова бойцов, наполненные любовью к своему Отечеству и верой в Победу, которую они так и не увидели, но которую приблизили своим героизмом.

Главный результат многолетней работы поисковиков – это имена бойцов, вернувшихся из безвестия. За 30 лет работы установлено 470 имен солдат и офицеров Красной Армии.

Работа выставки продлится до 11 мая. Вход свободный.