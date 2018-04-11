up

11.04.2018 среда

USD 62,3699

EUR 76,8522

В Тюмени 3..5 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до семи процентов

10:49 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция Гарифа Ромашкина. Фото ИА "Тюменская линия".

Розничный кредитный портфель банка ВТБ по итогам первого квартала 2018 года вырос на 1,5% и составил 28,4 млрд рублей. Депозитный портфель физлиц за этот же период увеличился на 4,7% и составил 19,6 млрд рублей.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщил управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин.

Главными драйверами роста стали потребительские кредиты и ипотека. Кредитные портфели растут, население с большей охотой кредитуется, в банки приходят новые клиенты.

"Что касается прогнозов, то на фоне изменения конъюнктуры рынка, процентной ставки и стабилизации экономической ситуации, мы видим, что рынок кредитования себя еще не исчерпал. По сравнению с некоторыми европейскими странами, нам есть куда расти. Мы видим возможность увеличения количества заемщиков, потому что в силу разных обстоятельств не все еще пользуются кредитами", - прокомментировал он.

Говоря в целом о развитии банковской розницы, Гариф Ромашкин подчеркнул, что первый квартал 2018 года стал периодом роста. Центробанк продолжил курс на снижение ключевой ставки, за первый квартал она дважды уменьшалась и сейчас составляет 7,25%. Это позволило банкам продолжить снижение своих процентов по классическим банковским продуктам.

"Рост экономики, по мнению наших аналитиков, в этом году будет выше, чем в 2017 году. На низком уровне останется инфляция. К концу первого полугодия 2018 года аналитики прогнозируют ключевую ставку Центробанка на уроне 7%", - добавил он.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ВТБ , Гариф Ромашкин , кредитный портфель

Последние новости

12:05 На Центральном рынке в Тюмени нашли нарушения норм пожарной безопасности
11:54 Тоболяк отправится в колонию за поджог в трех домах
11:43 Тюменцев проконсультируют по вопросам регистрации прав на сооружения
11:32 Жителя Тюменского района подозревают в краже телефона и банковской карты
11:21 Велогонка, посвященная Дню Победы, пройдет по исторической части Тюмени
11:10 В Нижневартовске водитель "Тойоты" погиб в ДТП с КамАЗом
11:00 О незаконном сборе денег в детсадах и школах можно сообщить на горячую линию
10:49 Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до семи процентов
10:38 Подготовка к ЕГЭ по английскому языку пройдет в режиме онлайн
10:27 Переправа Тобольск - Бекерево закрыта для автомобилей Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Многодетной семье из Сладковского района помогут переехать в просторный дом

Аграрии Тюменской области готовы к началу весенне-полевых работ

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до семи процентов

Волонтеры финансового просвещения соберутся на конгресс

ВТБ снизил процентные ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса

Общество

Тюменцев проконсультируют по вопросам регистрации прав на сооружения

О незаконном сборе денег в детсадах и школах можно сообщить на горячую линию

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку пройдет в режиме онлайн

Спорт

Велогонка, посвященная Дню Победы, пройдет по исторической части Тюмени

Тюменские дзюдоисты поборются за медали Кубка Европы

Студенты тюменских вузов сыграют в лапту

Происшествия

На Центральном рынке в Тюмени нашли нарушения норм пожарной безопасности

Тоболяк отправится в колонию за поджог в трех домах

Жителя Тюменского района подозревают в краже телефона и банковской карты
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+