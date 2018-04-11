Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до семи процентов

Пресс-конференция Гарифа Ромашкина. Фото ИА "Тюменская линия".

Розничный кредитный портфель банка ВТБ по итогам первого квартала 2018 года вырос на 1,5% и составил 28,4 млрд рублей. Депозитный портфель физлиц за этот же период увеличился на 4,7% и составил 19,6 млрд рублей.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" сообщил управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в Тюменской области Гариф Ромашкин.

Главными драйверами роста стали потребительские кредиты и ипотека. Кредитные портфели растут, население с большей охотой кредитуется, в банки приходят новые клиенты.

"Что касается прогнозов, то на фоне изменения конъюнктуры рынка, процентной ставки и стабилизации экономической ситуации, мы видим, что рынок кредитования себя еще не исчерпал. По сравнению с некоторыми европейскими странами, нам есть куда расти. Мы видим возможность увеличения количества заемщиков, потому что в силу разных обстоятельств не все еще пользуются кредитами", - прокомментировал он.

Говоря в целом о развитии банковской розницы, Гариф Ромашкин подчеркнул, что первый квартал 2018 года стал периодом роста. Центробанк продолжил курс на снижение ключевой ставки, за первый квартал она дважды уменьшалась и сейчас составляет 7,25%. Это позволило банкам продолжить снижение своих процентов по классическим банковским продуктам.

"Рост экономики, по мнению наших аналитиков, в этом году будет выше, чем в 2017 году. На низком уровне останется инфляция. К концу первого полугодия 2018 года аналитики прогнозируют ключевую ставку Центробанка на уроне 7%", - добавил он.

Любовь Голышева