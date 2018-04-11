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На Ямале из-за потепления закрыли два зимника

10:05 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
МЧС России по Ямалу

Движение по зимней автомобильной дороге Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыто из-за повышения температуры воздуха и метели с 8 утра 11 апреля. 

По информации дорожной дирекции ЯНАО, на зимнике наблюдаются недостаточная видимость, снег, порывистый ветер и температура воздуха минус 3 градуса. Также закрыто движение на дороге Салехард - Надым для всего транспорта.

На трассу Уренгой - Красноселькуп в связи с повышением температуры воздуха до плюс 1 градуса с 8  до 20 часов могут выехать автомобили общей массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов - общей массой до 30 тонн. Такая же обстановка на зимней дороге Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке, сообщает ИА "Север-пресс".  

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Теги: зимники , повышение температуры воздуха , Ямал

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