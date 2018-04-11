На Ямале из-за потепления закрыли два зимника

МЧС России по Ямалу

Движение по зимней автомобильной дороге Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыто из-за повышения температуры воздуха и метели с 8 утра 11 апреля.

По информации дорожной дирекции ЯНАО, на зимнике наблюдаются недостаточная видимость, снег, порывистый ветер и температура воздуха минус 3 градуса. Также закрыто движение на дороге Салехард - Надым для всего транспорта.

На трассу Уренгой - Красноселькуп в связи с повышением температуры воздуха до плюс 1 градуса с 8 до 20 часов могут выехать автомобили общей массой до 3,5 тонн, с 20 до 8 часов - общей массой до 30 тонн. Такая же обстановка на зимней дороге Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги.

Вся оперативная информация о работе сезонных дорог по ссылке, сообщает ИА "Север-пресс".