Подготовка к ЕГЭ по английскому языку пройдет в режиме онлайн

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Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать ЕГЭ по английскому языку, пройдет в социальной сети "ВКонтакте" 13 апреля в 16 часов по московскому времени.

Консультацию проведет ведущий эксперт ЕГЭ, заместитель председателя региональной предметной комиссии ЕГЭ по английскому языку, учитель высшей категории школы № 1284 Москвы Ирина Михайлова.

Во время онлайн-консультации эксперт ответит на вопросы зрителей трансляции, расскажет про наилучшие стратегии выполнения заданий ЕГЭ по английскому языку и типичные ошибки, которых нужно избегать на экзамене, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.