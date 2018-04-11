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Самые поющие школы представят Тюмень на областном фестивале

17:32 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фестиваль "Самая поющая школа". Фото группы "Школьная жизнь_72" vk.com

Хор "Allegro" гимназии № 16, коллектив "Веселые звоночки" школы № 88, "Радостный сад" из школы № 70, хор девочек Православной гимназии стали лучшими коллективами ежегодного фестиваля-марафона "Самая поющая школа" в Тюмени. Победители представят город на заключительном этапе областного фестиваля.

На втором месте оказались хоры гимназии № 21, лицея № 34, школ № 48 и № 37. Третьи места заняли хоровые ансамбли школ №№ 41, 88, 89, а также представители гимназий № 1 и № 21, сообщили в городском департаменте образования.

Всего за звание лучших школьных хоров боролись 38 коллективов. Ребята исполнили песни, тематически связанные с Годом добровольца. В репертуаре юных хористов прозвучали музыкальные композиции о Родине, дружбе, героизме и бескорыстной помощи. Оценивали выступления конкурсантов профессиональные музыканты.

Как отметила председатель общественной организации ветеранов педагогического труда "Учитель" Марина Боброва, с каждым годом уровень конкурсных выступлений растет. "Появляются исполнения с элементами двухголосия, чувствуется сплоченность коллектива, чистота интонации – все это итог долгих репетиций", - подчеркнула она.

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Теги: конкурсы , хоровое искусство , школьники

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