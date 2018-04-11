Тюменцев проконсультируют по вопросам регистрации прав на сооружения

Фото Росреестра

Горячая линия, посвященная вопросам государственной регистрации прав на сооружения, пройдет в Тюмени 12 апреля.

На вопросы тюменцев ответит заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Росреестра по Тюменской области Ольга Ядрышникова.

Звонки будут принимать с 11 до 12 часов по телефону 43-28-43, сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.