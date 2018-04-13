Тюменцев погрузят в магию книг

Фото библиотеки "Радуга"

Всероссийская социально-культурную акция "Библионочь-2018", которая в 2018 году проходит под девизом "Магия книги", начнется на четырех библиотечных площадках Тюмени 20 апреля с 18 часов.

Для самых маленьких читателей акция называется "Библиосумерки". В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48) она откроет двери в мир книжных чудес и сказочных превращений. Посетителей ожидают концертная программа с участием учащихся школы искусств "Гармония", спортивные танцы воспитанников клуба "Артемида" и бальные танцы от школы "Айденс". Весь вечер малыши будут вовлечены в театрализованное действо "Заколдованная королевна" от тюменского кукольника Сергея Ильина и выполнят различные задания, чтобы найти, расколдовать и освободить сказочную героиню.

"Библионочь" в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51) откроется в 18 часов лекцией "Магия комиксов" от Георгия Елаева. Через час любителей концептуальной музыки ожидает погружение в мир группы LondonBoulevard. Далее начнется встреча с молодой тюменской поэтессой Аленой Рафинад и презентация ее альбома аудиостихов "Чертова Дюжина". Для маленьких посетителей библиотеки аниматоры приготовили аквагрим, занятия в стиле Papercraft, викторину "Отгадай-ка!", мультики, танцы и многое другое. Но самым главным сюрпризом станет литературная встреча с юными писателями из авторской студии "Верешок" – Екатериной Кольцовой и Софией Паникаровой.

События "Библионочи" в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнутся в 19 часов. Лирическая комедия "Выходили бабки замуж" в исполнении театра-студии "Лаборатория перемен" поднимет настроение всем гостям центра. Затем состоится презентация продукции издательского дома "Янтарь" от Марго Лебедевой. Творчески настроенных посетителей приглашает художник-преподаватель Детской школы искусств имени В.В. Знаменского С. Лихошерстова на мастер-класс "Бук-коллаж". Для всех интеллектуалов и киноманов пройдет лекция "Произведения М.А. Булгакова в отечественном кинематографе" от директора научной библиотеки Тюменского института культуры Н. Соколовой. Мягкий театр "Пижама" порадует участников "Библионочи" оригинальной холл-анимацией.

Центр семейного чтения имени А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30 для читающих семей и гостей подготовили необычную программу. В 19 часов начнется кукольный спектакль по мотивам украинской народной сказки "Колосок" в исполнении театра кукол и теней "Ларчик" под руководством И. Мироновой. Далее ребята вместе со взрослыми отправятся в литературную "Экспедицию в зачарованный лес" и на мастер-класс "Ух ты, подарочек!". Любители живописи смогут проверить свои художественные возможности в стиле скетч вместе с участниками объединения Meet&Sketch. Приятным и ярким дополнением к программе станет аквагрим "Если верить, сказка оживет!" от мастера арт-студии "Расписная черепаха" К. Кирьяновой.

На всех площадках в течение вечера будут организованы фотозоны и настольные игры, выставки и экскурсии, викторины и сюрпризы. С полной программой "Библионочи" можно познакомиться на официальном сайте городской библиотечной системы, а также на библиотечных страницах в социальной сети ВКонтакте, сообщает пресс-служба ЦГБС.