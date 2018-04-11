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Молодые российские медики участвуют в тюменской "Неделе молодежной науки"

16:49 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ТюмГМУ

Более 1,5 тыс. студентов, ординаторов, аспирантов, молодых ученых и исследователей медицинских вузов России принимают участие в "Неделе молодежной науки". Торжественное открытие научной недели, организованной Тюменским государственным медицинским университетом и приуроченной к 55-летию вуза, прошло во Дворце "Пионер".

"Событие направлено в первую очередь на повышение образовательных компетенций участников. Современный выпускник, кроме знания теории и практических умений, должен абстрактно мыслить, быть способным к синтезу новых знаний на основе имеющейся информации. На это нацелено наше мероприятие, все мастер-классы", -  пояснил проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Иван Петров. 

Более 1 тыс. докладов, касающихся всех областей медицины, представят участники "Недели молодежной науки" на русском, английском и французском языках. Они посетят конференции, круглые столы и мастер-классы, проведут разбор клинических случаев. Одним из самых интересных организаторы называют мастер-класс, касающийся управления интеллектуальной собственностью.

Начальник отдела организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий Лариса Коновалова сообщила, что ожидает от участников ярких идей, даже если сначала они кажутся чересчур смелыми.   

"Несколько лет назад рассматривали идею молодого человека, который предложил ставить диагноз по глазу. Она казалась маловыполнимой. Но в течение года этот проект был доделан, представлен немного в другом виде и получил поддержку губернатора. Каждый из вас может добиться успеха, чтобы не только Тюменская область, но и вся Россия гордилась вами", - обратилась она к молодым медикам.

Доклад студента 3 курса лечебного факультета ТюмГМУ Ярослава Ренева прозвучал на французском языке: студент намерен обучаться в Университете Страсбурга по программе студенческого обмена. Французская секция оказалась весьма популярна - к участию заявились еще семеро студентов.    

"Мой доклад касался обеспечения экологической защиты при неблагоприятных условиях. В прошлом году во время подготовки к отопительному сезону ТЭЦ-1 произошел выброс. Из-за того, что не учли, куда дует ветер, выброс ушел в центральную часть города. Если наладить связь с метеорологами и учесть их прогнозы о направлении ветра, можно избежать таких ситуаций. Я неплохо выступил и занял второе место", - рассказал студент.   

Челябинские студенты Илья Милушкин и Яна Абдрахманова в Тюмени впервые. Отметили гостеприимство организаторов и интересную программу, подготовленную для участников. 

"Мы сегодня побывали на мастер-классе по суицидам. Хороший материал, доступная  подача. Мы заинтересовались этой темой", - отметили студенты. 

"Неделя молодежной науки" завершится 13 апреля. Лучшие доклады студентов и молодых ученых по секциям конференций будут отмечены дипломами.  

Татьяна Ковалева

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Теги: медицина , наука , образование , Тюменский медицинский университет

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