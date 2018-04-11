Тюменцев приглашают на первый весенний субботник

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Первый в этом году весенний городской субботник пройдет в Тюмени 21 апреля. В этот день с 9 до 13 часов навести порядок на улицах приглашают студентов, представителей предприятий и организаций, жителей частного сектора и многоквартирных домов.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, традиционно на уборку выйдут и специалисты структурных подразделений администрации. Улицы гостевого маршрута Тюмени приберут сотрудники организаций, которые расположены вдоль них.

Управам административных округов Тюмени поручено оповестить жителей города о предстоящих работах и принять заявки от горожан, в том числе от жителей частного сектора, коллективов учебных заведений и организаций. С участниками субботника проведут инструктаж по технике безопасности. Управы обеспечат инвентарем.

Телефоны управ административных округов:

МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЦАО" – 35-34-92;

МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЛАО" – 20-90-93;

МКУ "Служба заказчика по благоустройству КАО" – 43-23-89;

МКУ "Служба заказчика по благоустройству ВАО" – 51-02-55.

Добавим, городские субботники пройдут также 21 июля и 6 октября.