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Филармония приглашает слушателей на чашечку кофе

17:00 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Ярмарка абонементов. Фото пресс-службы Тюменского концертно-театрального объединения

Подарки каждому шестидесятому покупателю абонемента подготовила в честь юбилейного сезона тюменская филармония на весенней ярмарке, которая пройдет с 13 по 15 апреля. 

Абонементская форма посещения концертов позволяет запланировать концертный досуг и сэкономить до 50%. В 60-й сезон филармония предложит новые системы скидок, а при покупке шести абонементов седьмой слушатель получит в подарок. Самые активные покупатели смогут бесплатно посетить концерты абонемента "Виртуальный концертный зал", сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения. 

Новичкам филармония предложит скидку 35%. Слушатели, не состоявшие в Союзе друзей филармонии, смогут в дни ярмарки заполнить анкету и получить дополнительную скидку на абонементы в размере 10%.

В честь празднования 60-го сезона каждый шестидесятый покупатель абонементов получит в подарок билет на один из концертов Тюменского концертно-театрального объединения.

В дни ярмарки абонементов запланированы концерты в фойе второго этажа. 13 апреля в 12 часов начнется концерт музыканта Николая Коваленко - прозвучат популярные классические произведения для гобоя и саксофона. 15 апреля пройдет концерт струнного квартета тюменской филармонии. 15 апреля в 16 часов в зале камерной и органной музыки начнется открытая репетиция органистки Марии Блажевич. Вход свободный. 

Художественные руководители коллективов филармонии пригласят на чашечку кофе слушателей в фойе второго этажа. Они расскажут истории о музыкантах, программах нового концертного сезона. 13 апреля в 10 часов начнется встреча с художественным руководителем оркестра "Камерата Сибири" маэстро Антоном Шароевым. В этот же день с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут состоится встреча слушателей с директором филармонии Андреем Чувашовым и художественным руководителем Тюменского филармонического оркестра Евгением Шестаковым. 

14 апреля в 17 часов о программах сезона расскажет художественный руководитель хоровой капеллы Андрей Мишин. 15 апреля в 17 часов планы на новый концертный сезон представит художественный руководитель ансамбля Sunrise Наталья Гультяева.

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Теги: абонемент , Альберт Мишин , Андрей Чувашов , Антон Шароев , Евгений Шестаков , тюменская филармония

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