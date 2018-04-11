Россиянам предлагают проверить финансовую грамотность в режиме онлайн

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Уровень финансовой грамотности каждый желающий сможет проверить в онлайн-режиме с 10 по 21 апреля.

Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо авторизоваться на сайте и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста.

Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, предложат ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.

"Цель этого проекта – дать возможность каждому желающему повысить уровень своей финансовой грамотности самостоятельно, а самое главное – предоставить человеку все необходимые для этого ресурсы: ссылки на материалы, которые позволят это сделать в онлайн-режиме. Мы благодарны Банку России и Национальной открытой школе за то, что они откликнулись и поддержали эту инициативу", – сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что регулятор заинтересован в повышении грамотности потребителей финансовых услуг, поскольку это приведет к снижению числа ошибок и разочарований на финансовом рынке, будет способствовать росту его стабильности.

"Финансовая грамотность – это не просто сумма знаний, овладев которыми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение умений и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющиеся средства", – сказал Михаил Мамута.

Организаторы рассчитывают, что финансовый зачет станет для россиян ежегодным.

Узнать обо всех мероприятиях Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи и зарегистрироваться для участия можно на сайте, сообщает пресс-служба Банка России.