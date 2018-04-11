Специалисты Госохотоуправления выявили более трехсот нарушений с начала года

Фото ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 100 плановых проверок провели специалисты Госохотоуправления по Тюменской области в первом квартале 2018 года. Итогом рейдов и обследований охотничьих угодий стало возбуждение 375 дел об административных правонарушениях.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Госохотуправления Тюменской области Василий Щепелин в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"По результатам рассмотрения нарушений суды привлекли к ответственности 348 нарушителей, назначены административные штрафы на общую сумму 393 тысячи рублей, из них 211 тысяч 400 рублей уже взыскано", - рассказал он.

Специалисты Госохотоуправления с начала 2018 года выявили также 26 фактов незаконной охоты, сумма ущерба превысила 4 млн рублей. Нарушители незаконно добыли 21 косулю, восемь лосей и одного кабана. По этим фактам было возбуждено 25 уголовных дел, расследование по ним продолжается.

В рамках рейдовых выездов специалисты изъяли у нарушителей 15 огнестрельных оружий и два капкана. В местные бюджеты с начала года поступило почти 311 тыс. рублей по взысканным штрафам и более 1,3 млн рублей по искам за нарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Василий Щепелин также добавил, что 25 предписаний об устранении нарушений было выдано юридическим лицам и предпринимателям. В отношении них было возбуждено девять дел об административных правонарушениях, к ответственности привлекли шесть должностных и три юридических лица. Общая сумма штрафов составила 165 тыс. рублей. Всего же в 2018 году планируется провести 10 проверок юридических лиц.

Любовь Голышева