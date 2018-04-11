Двое детей в Тюменской области пострадали от клещей

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Два случая присасывания клещей у детей дошкольного возраста зарегистрировано в Тюменской области со 2 по 8 апреля. Один - в Тюмени, второй - в Тобольском районе.

Пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, сообщает управление областного Роспотребнадзора. Как отмечают в ведомстве, случаев заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. Специалисты напоминают, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

На 10 апреля в Тюменской области против клещевого вирусного энцефалита вакцинированы 15 тыс. 498 человек. Из них 4 тыс. 084 - дети до 14 лет, 11 тыс. 414 - лица, относящиеся к группам профессионального риска.

Жителям и гостям Тюмени, пострадавшим от укуса клеща (детям и взрослым) помощь окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областных больницах в муниципальных образованиях.

Снятого с человека клеща можно лабораторно исследовать на инфекционные болезни человека, передающиеся через клещей в лаборатории вирусных и особо опасных вирусных инфекций в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" (ул. Холодильная, 57), в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора (ул. Республики, 147).