Тобольские баскетболисты уступили в Заречном

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Со счетом 69:76 проиграл баскетбольный клуб "Ирбис" из Тобольска команде "Союз-СДЮСШОР"из Заречного.

Это был первый поединок пятого тура Детской юношеской баскетбольной лиги. Самым результативным в составе тоболяков стал Василий Гарский, набравший 19 очков.

В следующем поединке "Ирбис" сыграет с клубом "Иркут-ДЮБЛ" из Иркутска.

Евгений Новоселов