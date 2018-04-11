Ассоциация полярников Тюменской области обсудила прошлое и будущее тюменской геологии

sibsac.ru

В Западной Сибири осталось только 4% нераспределенного фонда перспективных участков недр. Добывающие компании продолжают эксплуатировать открытия тюменских геологов, неохотно вкладывая средства в геологоразведку. Этот факт отметил генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра, президент региональной общественной организации "Ассоциация полярников Тюменской области" Анатолий Брехунцов.

"В добывающих компаниях вторым человеком стал не геолог, а экономист. А экономист не будет вкладывать деньги в геологию, в затратную часть бизнеса, которая не приносит быстрого дохода. Проще и доходнее пользоваться тем, что уже открыто", - подчеркнул он, открывая очередное собрание членов ассоциации, на котором был рассмотрен вопрос о 70-летии тюменской геологии.

И большинство мероприятий этого славного юбилея направлены не только на сохранение памяти поколения первооткрывателей тюменской нефти и газа, но и на возрождения интереса к этой профессии, ответственности за пополнения запасов углеводородов Западной Сибири, которые играют очень важную роль для экономики всей страны.

"2018 год – знаменательный год, - подчеркнул Анатолий Брехунцов. - Это год 70-летия тюменской геологии, и 65-летия одного из самых громких ее открытий - Березовского газа, который был открыт в 1953 году".

Уже прошла целая серия мероприятий, посвященных 70-летию тюменской геологии – Салмановские чтения, на которых прозвучало более 40 докладов молодых ученых из Москвы, Новосибирска, Тюмени. На прошлой неделе прошла выставка книг, посвященных геологам. 13 апреля состоится День поэзии, где также будут звучать стихи об этой романтичной профессии. 21 числа во дворце "Пионер" - фестиваль геологической песни.

27 апреля в Большом зале Тюменской областной думы состоится конференция "Тюменская геология – основа экономики России в 20-21 веке", на которую приглашены маститые ученые Иван Нестеров, Алексей Конторович, главные геологи ЛУКойла, Роснефти, Газпрома, Сургутнефтегаза.

"Надеемся, что они не только скажут спасибо тюменским геологам за те открытия, которые были сделаны, но расскажут о перспективах геологоразведки", - сказал Анатолий Брехунцов.

На собрании "Ассоциация полярников Тюменской области" заслушали доклад Анатолия Брехунцова "Арктика: прошлое, настоящее и будущее". Тема развития Арктики, по его мнению, очень актуальна для Тюменской области, 90% территории которой относится к районам Крайнего Севера или приравнены к ним.

"От освоения Арктики зависят практически все аспекты национальной безопасности. Сегодня там реализуются крупнейшие промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на ускорение экономического роста страны", - отметил он.

Содействовать эффективному использованию экономического потенциала арктической зоны, созданию благоприятных условий для жизни и работы людей в этих суровых природных условиях – это, по словам председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, - одна из целей органов власти.

"Арктика была и остается в сфере особых интересов России, ее освоение непосредственным образом влияет на экономическую и энергетическую безопасность страны, - заявил он. - Сегодня в арктической зоне реализуются крупнейшие промышленные проекты. Свой вклад в решение этих вопросов могут внести и законодательные органы власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов".

Борис Олейник