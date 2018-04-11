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Тюменская область укрепляет партнерские связи с Оманом и Египтом

15:54 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков по поручению главы региона Владимира Якушева принял участие во встречах с послами Египта и Омана в России 10 апреля в Москве, в посольствах двух государств.

Шумков представил дипломатам инвестиционно-промышленный потенциал Тюменской области, рассказал о деятельности регионального агентства инфраструктурного развития, о потенциальных экспортерах, внес предложения о сотрудничестве в разных сферах.

Чрезвычайный и полномочный посол Египта Ихаб Ахмед Талаат Наср выразил интерес к экспорту тюменских товаров: зерна, муки, древесины, фанеры, нефтегазового оборудования. По его мнению, поставки в Египет возможно осуществлять для дальнейшего реэкспорта на рынки арабских и африканских стран-партнеров Египта, что существенно расширит рынки сбыта.

Также рассмотрена возможность сотрудничества предпринимателей Египта и Тюменской области в нефтегазовой отрасли и сфере водоочистки. Они обсудили организацию чартерных авиарейсов из Тюмени в Египет.

Чрезвычайный и полномочный посол Омана в Российской Федерации Юсуф Иса Али аль-Заджали заинтересовался возможностями создания совместного предприятия по производству комплектующих для нефтегазовой отрасли, сервисного оборудования. Особое внимание он обратил на перспективы экспорта сельскохозяйственных удобрений, типичных для Тюменской области и относительно новых для Омана, - сапропеля и торфа.

Определенный интерес у оманской стороны вызвал опыт тюменцев в изыскательских геологоразведочных и сервисных работах на большой глубине залегания нефтегазоносных пластов, а также программы обработки данных геологоразведочного и промыслового бурения. Посол также выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере подготовки кадров для нефтегазового комплекса и сообщил о готовности рассмотреть возможность подписания соглашения с образовательной организацией для дальнейшей работы.

Кроме того, перспективным посчитали предложение Вадима Шумкова по участию в создании в Тюменской области зернохаба и развитии агроиндустриального парка. Рассматривались также возможности сотрудничества в сфере строительства водоочистных сооружений в Омане по тюменским технологиям.

Губернатор Владимир Якушев отметил, что регион активно развивает международное сотрудничество. "Мы организуем встречи, визиты делегаций из разных стран. Все это способствует развитию экономики Тюменской области, расширению партнерских связей, укреплению туристического потенциала, активизации межкультурного диалога, более тесному сотрудничеству в сфере образования, здравоохранения, повышает интерес к региону, его возможности", - считает он.

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Теги: Вадим Шумков , Владимир Якушев , Египет , Оман , сотрудничество

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