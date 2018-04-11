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В тобольском воздухе не обнаружено превышения вредных веществ

16:38 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тобольская площадка СИБУРа

Более 2 тыс. проб атмосферного воздуха взято на Тобольской площадке СИБУРа в марте 2018 года.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в управлении корпоративных коммуникаций тобольской площадки СИБУРа, анализ проводился на границе санитарной зоны промплощадки в рамках ежемесячного мониторинга состояния воздушной среды. Концентрация вредных веществ не превышает установленные предельно допустимые нормы.

Круглосуточный автоматический мониторинг атмосферного воздуха ведется на границе санитарной зоны тобольской площадки СИБУРа круглосуточно с результатом измерения каждые 20 секунд. Забор воздуха для анализа осуществляется с помощью специального оборудования – газоанализаторов, которые работают в режиме онлайн и выполняют самодиагностику. Для анализа воздуха применяются следующие методы: аспирационно-весовой (содержание пыли), колориметрический (двуокись серы, двуокись азота), хроматографический (окись углерода, суммарные углеводороды).

В городской черте контроль за состоянием воздушной среды ведется на постах в районе Никольского взвоза и в 6-м микрорайоне три раза в сутки – всего 612 проб и 36 тыс. 414 анализов в месяц.

Евгений Новоселов

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Теги: воздух , Тобольск , Тобольская промышленная площадка , экология

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