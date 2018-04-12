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Столетие губернского облвоенкомата отметили в Тюмени

20:21 11 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Военные комиссариаты выполняют очень важную миссию по укреплению обороноспособности и безопасности России.

Об этом заявил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, выступая на торжественном собрании, посвященном сразу двум юбилейным датам российской и региональной военной истории - столетию со дня образования местных органов военного управления России и 100-летнему юбилею Тюменского губернского военного комиссариата.

"Первое впечатление об армии, первое представление о воинской дисциплине, чести и достоинстве у будущих солдат складывается на пороге военкомата. Сегодня отношение к армии в обществе заметно изменилось к лучшему, значительно меньше стало уклонистов. Молодые люди не жалеют о том, что идут служить. Это здорово. Для каждого юноши очень важно пройти школу защиты Родины", - подчеркнул вице-губернатор.

Сергей Сарычев вручил коллективу Тюменского обвоенкомата почетную грамоту губернатора Тюменской области.

"Главной задачей военкоматов было и остается комплектование наших Вооруженных сил. В эти дни, когда мы отмечаем юбилей системы военных комиссариатов, мы говорим много добрых слов нашим ветеранам за их многогранную деятельность по обеспечению безопасности нашего государства. Особые поздравления звучат в адрес участников Великой Отечественной войны", - подчеркнул военный комиссар Тюменской области полковник Александр Моторин.

По его словам, в Тюменской области создана эффективная система взаимодействия военкоматов с региональными органами власти и областным правительством во главе с губернатором Владимиром Якушевым. Это позволяет военкоматам успешно решать возложенные на них задачи, подчеркнул облвоенком.

Работникам и ветеранам системы военных комиссариатов Тюменской области были вручены заслуженные награды.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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Теги: Александр Моторин , военкомат , Сергей Сарычев

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