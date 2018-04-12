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Школьники построят модели тюменских торпедных катеров

10:38 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Торпедный катер «Комсомолец». Фото ТРО партии "Единая Россия"

Построить модели двух торпедных катеров, которые выпускались в годы Великой Отечественной войны на Тюменском судостроительном заводе, с таким предложением обратился секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов к учащимся школы № 27, которые занимаются в кружке судомоделирования. Ребята и их наставник Виктор Рагозин с воодушевлением восприняли идею.

Андрей Артюхов сообщил школьникам о работе партийного проекта "Оружие Победы", в рамках которого в октябре 2018 года – к 100-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, директора Тюменского судостроительного завода Петра Потапова – в сквере его имени планируется установить памятник в виде торпедного катера "Комсомолец".

"В военное время предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в разгром врага. За особые заслуги завод был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Предшественником "Комсомольца" был катер прибрежного действия типа Г-5", - отметил Андрей Артюхов и продемонстрировал ребятам чертежи обоих судов, которые будут переданы школьникам.

Рассказывая о боевых подвигах легендарных тюменских торпедных катеров, Андрей Артюхов показал обнаруженную краснодарскими подводными археологами в Керченском проливе закладную табличку торпедного катера № 214, изготовленного на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году.

"Эта табличка, а также документы, фотографии, артефакты, рассказывающие о работе предприятия, мы планируем разместить в новом музее, который расположится рядом со сквером имени Потапова. Весной специалисты военно-патриотического клуба "Барс" отправятся в подводную экспедицию на место затонувшего в Керченском проливе торпедного катера и попытаются поднять с морского дня некоторые фрагменты для будущей экспозиции.

Пополнить музейный фонд сможете и вы, - обратился Андрей Артюхов к ребятам. – Мы будем ждать от вас моделей, которые, безусловно, украсят музей".

Секретарь регионального отделения добавил, что кружку судомоделирования будет оказана финансовая поддержка, планируется обновить оснащение кабинета, а кроме того, приобрести необходимые материалы и инструменты для работы над макетами. В будущем Андрей Артюхов посодействует в строительстве бассейна, необходимого для испытания моделей кораблей.

"Я думаю, что работа над новыми макетами будет очень интересной, - поделился своими мыслями школьник Дмитрий Константинов. – Нужно еще разобраться с чертежами и только потом строить. Я три года занимаюсь в кружке, за это время я построил один военный корабль, на это ушло целых два года, но результат того стоил – я занял на конкурсе в Тюмени первое место".

Виктор Рагозин подтвердил, что судомоделирование - дело неспешное, требует основательного подхода: "Чтобы воссоздать катер исторически достоверно, требуется не меньше года, а то и полутора лет. Но мы тщательно прорабатываем все детали, чтобы получить точную копию".

Андрей Артюхов заверил педагога, что время у его воспитанников есть, главное, сделать работу качественно, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

 

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Теги: Андрей Артюхов , Единая Россия , катер Комсомолец , оружие Победы

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