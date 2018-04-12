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На Ямале два зимника закрыты для всех видов транспорта

12:05 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС России по ЯНАО

Зимние дороги Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыты для всех видов транспортных средств 12 апреля.

По зимней дороге Салехард - Надым открыто движение для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тонн. Уренгой - Красноселькуп открыт для полноприводных автомобилей массой до 3,5 тонн. 

Спасатели предупреждают, езда по зимним дорогам требует определенных навыков. Главное правило - не выезжать за ограничительные вешки или, если их нет, не съезжать с утрамбованного полотна. Передвигаться по зимникам в одиночку не следует, движение на северных дорогах нельзя назвать интенсивным, так что можно провести несколько часов в ожидании помощи.

Большую опасность представляют ледовые переправы. Нередко водители тяжелой большегрузной техники не обращают внимания на знаки у переправ с ограничением тоннажа, и груженые машины проламывают колесами лед. Поэтому, если ледовая переправа не просматривается под снегом или из-за неровностей рельефа, лучше не пожалеть пары минут, выйти из машины и внимательно осмотреть место, где вы собираетесь проехать. 

Оперативную информацию о состоянии загородных автодорог можно узнать по телефону 8 (34922) 7 17 04, сообщает пресс-служба МЧС России по Ямалу. 

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Теги: зимники , ледовые переправы , ограничения

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