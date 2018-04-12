О современных тенденциях в информационной безопасности студенты узнали от столичного эксперта

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Современным тенденциям в информационной безопасности была посвящена лекция в ТюмГУ вице-президента группы компаний InfoWatch, генерального директора Attack Killer Рустэма Хайретдинова.

По мнению эксперта, необходимо внедрять системы интегрированной защиты организаций, которые также будут основаны на технологиях искусственного интеллекта.

"На сегодняшний день большинство систем информационной безопасности работают в режиме мониторинга, то есть только оповещают об инцидентах, не предотвращая их, – отметил вице-президент ГК InfoWatch. – Нужно переходить от мониторинга к отражению атак и их предотвращению. Для этого в первую очередь необходимы системы внутреннего контроля над всеми бизнес-процессами, а также автоматизированный инструментарий, который сможет сам принимать меры по защите данных. Для этого системы должны использовать все возможности искусственного интеллекта – обучаться на предыдущих атаках, уметь распознавать аномалии и реагировать на них".

Рустэм Хайретдинов акцентировал внимание на том, что в условиях цифровизации экономики востребованность в специалистах по информационной безопасности в России стремительно растет. В Тюменском госуниверситете в 2018/2019 учебном году на направления, связанные с информационной и компьютерной безопасностью, примут 150 первокурсников. Половина из них (75 студентов) будут учиться за счет бюджетных средств.

В Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ совместно с компанией "Техносерв А/С" создана базовая кафедра безопасности информационных технологий умного города. Занятия начнутся с 1 сентября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.