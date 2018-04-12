up

12.04.2018 четверг

USD 64,0626

EUR 79,2839

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

О современных тенденциях в информационной безопасности студенты узнали от столичного эксперта

15:32 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://www.infowatch.ru

Современным тенденциям в информационной безопасности была посвящена лекция в ТюмГУ вице-президента группы компаний InfoWatch, генерального директора Attack Killer Рустэма Хайретдинова.

По мнению эксперта, необходимо внедрять системы интегрированной защиты организаций, которые также будут основаны на технологиях искусственного интеллекта.

"На сегодняшний день большинство систем информационной безопасности работают в режиме мониторинга, то есть только оповещают об инцидентах, не предотвращая их, – отметил вице-президент ГК InfoWatch. – Нужно переходить от мониторинга к отражению атак и их предотвращению. Для этого в первую очередь необходимы системы внутреннего контроля над всеми бизнес-процессами, а также автоматизированный инструментарий, который сможет сам принимать меры по защите данных. Для этого системы должны использовать все возможности искусственного интеллекта – обучаться на предыдущих атаках, уметь распознавать аномалии и реагировать на них".

Рустэм Хайретдинов акцентировал внимание на том, что в условиях цифровизации экономики востребованность в специалистах по информационной безопасности в России стремительно растет. В Тюменском госуниверситете в 2018/2019 учебном году на направления, связанные с информационной и компьютерной безопасностью, примут 150 первокурсников. Половина из них (75 студентов) будут учиться за счет бюджетных средств.

В Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ совместно с компанией "Техносерв А/С" создана базовая кафедра безопасности информационных технологий умного города. Занятия начнутся с 1 сентября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: информационная безопасность , искусственный интеллект , лекция , Рустэм Хайретдинов , тенденции

Последние новости

17:21 В Новом Уренгое наградят победителей и призеров конкурса "Славим человека труда"
17:10 В Тарко-Сале сгорел старейший храм
17:00 В Усадьбе Колокольниковых открывается выставка Степана Лопатина
16:49 Жительница Ишима отдала мошенникам сто тысяч рублей, чтобы спасти сына от неприятностей
16:38 Юные географы могут получить путевку в детский центр на берегу Черного моря
16:27 В Югре рабочего подозревают в краже труб на два миллиона рублей
16:16 Победитель конкурса проектов "Луна: город первых" отправится на Байконур
16:05 Контрабандист прятал героин в дисках колес
15:54 В Югре осудят предпринимателя, державшего агрессивных собак
15:43 Минсельхоз выступит регулятором молочного рынка
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

Минсельхоз выступит регулятором молочного рынка

"Фармасинтез-Тюмень" создаст около пятисот новых рабочих мест

ВТБ Факторинг удвоил финансирование екатеринбургских компаний

Общество

В Новом Уренгое наградят победителей и призеров конкурса "Славим человека труда"

В Усадьбе Колокольниковых открывается выставка Степана Лопатина

Юные географы могут получить путевку в детский центр на берегу Черного моря

Спорт

Тобольский БК "Нефтехимик" уступил баскетболистам из Ставрополя

Александр Большунов победил в битве за Граносен

ФК "Тюмень" упустил домашнюю победу 

Происшествия

В Тарко-Сале сгорел старейший храм

Жительница Ишима отдала мошенникам сто тысяч рублей, чтобы спасти сына от неприятностей

В Югре рабочего подозревают в краже труб на два миллиона рублей
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+