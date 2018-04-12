В Тюмени вновь пройдут судебные поединки

Юридическая неделя. Фото с сайта www.matritca.kz

IX Юридическая неделя пройдет на площадках Тюменской областной думы и бизнес-отеля "Евразия" с 19 по 20 апреля 2018 года.

Юридическая неделя в Тюмени - ежегодный комплекс публичных мероприятий, на которых обсуждаются актуальные для малого и среднего бизнеса вопросы, связанные с реформой гражданского законодательства, упорядочиванием взаимоотношений предпринимательского сообщества и власти, утверждением ценности права в обществе. В 2017 году в ней приняли участие более 900 человек, сообщают организаторы.

В программе: юридический форум "Партнерство в бизнесе: война и мир", круглые столы по вопросам налогообложения и банкротства, обзор основных изменений законодательства от ведущих экспертов и практиков, традиционный турнир по судебным поединкам.

Также пройдет выставка картин с изображением самых крупных и известных зданий судов в России, в том числе тюменских, и портретов председателей этих судов. Программа и регистрация участников IX "Юридической недели в Тюмени" на сайте.