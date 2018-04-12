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Сурки вышли из спячки в Московском зоопарке

19:41 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Московского зоопарка

Степные сурки, или байбаки очнулись от продолжительного зимнего сна 7 апреля. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев.

По информации пресс-службы Московского зоопарка, сейчас сурки активно исследуют вольер, проверяют, что изменилось на их территории, а также постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания. Основу их рациона составляет молодая зеленая трава, также они едят овощи, корни и луковицы растений. Кроме того, время от времени животные получают специальные витаминные добавки.

"Наши сурки перенесли зиму без каких бы то ни было проблем, они чувствуют себя хорошо и с каждым днем становятся все более активными. Спят сурки очень глубоко, почти беспробудно. В это время у них во много раз снижается частота сердцебиений и дыхания, замедляются все обменные процессы, а температура тела уменьшается до 8 градусов. Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Скоро гости зоопарка смогут наблюдать за тем, как сурки самозабвенно роют новые норы и обновляют старые, успевшие слегка осыпаться за время холодов. Кстати, продолжительность спячки сурков зависит не столько от температуры, сколько от количества снега: пока сугробы не растаяли, эти хитрые зверьки на поверхность не выйдут. 

В Московском зоопарке содержится три сурка (две самки и один самец), которых можно увидеть в открытом вольере рядом со слоновником на старой территории. Зверьки наиболее активны днем, а вот с наступлением темноты укрываются в  норах.

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Теги: зоопарк , спячка , сурки

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