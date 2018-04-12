Для реставраторов разработают профессиональные стандарты

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Рабочие группы по разработке профессиональных стандартов в области реставрации создаст департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры России.

Создание профессиональных стандартов для реставраторов позволит актуализировать существующие образовательные программы и связать знания специалистов с требованиями реального рынка труда.

Рабочие группы разделят по направлениям: производственные работы, проектные, научно-исследовательские и изыскательские работы, работы по реставрации предметов декоративно-прикладного искусства, работы по реставрации живописи (монументальной и станковой).

Привлечение профессионального сообщества является обязательным требованием при разработке стандартов, отражающих современные требования к профессии.

Заявки о включении в состав рабочих групп принимают до 30 апреля.

За дополнительной информацией нужно обращаться в департамент государственной охраны культурного наследия по e-mail, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.