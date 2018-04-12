Юные географы могут получить путевку в детский центр на берегу Черного моря

фото Краснодарского регионального отделения РГО

РГО объявляет конкурс на участие в профильной смене общества "Мир открытий", которая пройдет во Всероссийском детском центре "Смена" с 18 по 31 октября.

Участниками конкурса могут стать ребята в возрасте от 11 до 17 лет, интересующиеся географией, участники различных экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии, этнографии, краеведению и другим предметам. В смене также смогут принять участие активисты молодежных клубов РГО.

Организаторы ежегодно готовят для юных исследователей разнообразную программу: мастер-классы с ведущими специалистами в области метеорологии, картографии, экологии, палеонтологии и микробиологии; творческие встречи с известными путешественниками, фотографами дикой природы, журналистами и членами Русского географического общества. Также в основное расписание входят кинопоказы, спортивные соревнования и занятия в тематических модулях.

По итогам смены всем мальчишкам и девчонкам вручают грамоты и дипломы от РГО, а наиболее ярко проявившим себя ребятам – памятные подарки.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 12 августа включительно заполнить форму заявки. Активисты молодежных клубов РГО заполняют отдельную форму.

Более подробную информацию о проекте вы можете найти в Положении о конкурсе, сообщает пресс-служба Российского географического общества.