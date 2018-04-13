В Туртасе на ремонт муниципальных квартир выделят три миллиона рублей

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Три миллиона рублей выделено из бюджета муниципалитета на ремонт четырех муниципальных квартир в Уватском районе в 2018 году.

В администрации района занимаются подготовкой документов на проведение электронного аукциона по капитальному ремонту двух квартир в Туртасе на улицах Строителей и Туртасской. Техническим заданием предусмотрен ремонт кровли, фундамента, фасада, замена оконных и дверных блоков, а также ремонт полов, стен, потолков, инженерных сетей.

В дирекции по управлению муниципальном хозяйством сообщили, что еще один миллион рублей потратят на замену деревянных окон на пластиковые в многоквартирном доме в Увате на ул. Авиаторов, 8. Аукцион состоялся, с подрядчиком заключают договор. Работы будут проведены в течение мая, сообщает пресс-служба администрации Уватского муниципального района.