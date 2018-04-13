Тобольский БК "Нефтехимик" проиграл в последнем матче сезона

Фото ИА "Тюменская линия"

Баскетбольный клуб "Нефтехимик" завершил выступление в первенстве России во второй суперлиги.

В последнем матче сезона тоболяки дома уступили ставропольскому "Динамо" со счетом - 68:72. Днем ранее гости также были сильнее - 105:87.

Основное время повторного матча завершилось вничью со счетом - 64:64. В овертайме победу вырвали динамовцы. Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Владимир Радивоевич, набравший 19 очков.

Тоболяки завершили чемпионат на последнем месте турнирной таблицы группы "Г". Подопечные Дмитрия Тараканова набрали 23 очка.

Евгений Новоселов