Приставы изъяли у владельца BMW в уплату долга по алиментам

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Приставы изъяли BMW в уплату долга по алиментам более 100 тыс. рублей, сообщает УФССП по Тюменской области. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В апреле в Тюмени приставы и сотрудники ГИБДД в рамках рейда арестовали 18 авто должников.

Во время акции удалось выявить и злостного нарушителя правил дорожного движения. Гражданин Н. более 60 раз нарушил правила дорожного движения. Его арестованный автомобиль передадут на реализацию в счет погашения задолженности.

Напомним, подобные совместные рейды регулярно проводят сотрудники двух ведомств. Во время рейда, с 7 до 14 часов остановили 190 автомобилей должников. Граждане, имеющие задолженности, предпочитали расплачиваться на месте: общая сумма взысканий составила 585 тыс. рублей.