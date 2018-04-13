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Репетиция Тюменского филармонического оркестра прошла с аншлагом

13:43 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
newsprom.ru

Аншлаг был на генеральной репетиции Тюменского филармонического оркестра, которую коллектив провел перед гастрольным туром. Зал филармонии был полон любителей классической музыки.

Как сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения, в программе прозвучал Концерт № 3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфонические танцы (произведение для оркестра) Модеста Мусоргского "Рассвет на Москва-реке" из оперы "Хованщина". Сочинения включены в программу гастролей. Солировал лауреат международных конкурсов, обладатель I премии и Золотой медали Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев (фортепиано). 

Дмитрий Маслеев приехал специально, чтобы отрепетировать гастрольную программу. С тюменским оркестром он сыграет в Казани, Воткинске, Перми и Ижевске. 

"Я получил приглашение два месяца назад, чему очень обрадовался, - рассказал он перед репетицией. – У меня уже есть опыт выступления с маэстро Шестаковым, в прошлом году играли здесь, в филармонии. Прекрасно, что такие молодые коллективы появляются в России, ведь оркестру всего два года. Некоторых музыкантов я знаю лично, я с ними учился. У них глаза горят, полны энтузиазма – это здорово и вдвойне приятно". 

13 апреля оркестр отправится в гастрольный тур по городам России. В рамках тура состоятся выступления коллектива на таких престижных площадках, как Концертный зал "Мариинка-3" (Санкт-Петербург) и Концертный зал им. П. И. Чайковского (Москва). 

"Для нас это исторические гастроли, - отметил главный дирижер ТФО, заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков. - Шесть концертов с тремя блестящими солистами. Программа выбрана из мирового симфонического репертуара, она очень сложная, как говорят на сленговом языке, это "убойная сила". 

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

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Теги: концерт , культура , Тюменская филармония

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