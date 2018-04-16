Тюменский опыт профилактики экстремизма представят в Калининграде

фото "Киберпатруль Тюменской области" ВКонтакте

Всероссийский форум по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде "Формула согласия" пройдет в Калининграде с 16 по 19 апреля. Тюменский опыт на форуме представит председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев.

"Мы хотим рассказать на форуме о нашем уникальном проекте "Киберпатруль", в рамках которого ежегодно выявляем и блокируем более полутора тысяч интернет-ресурсов, содержащих противоправный контент. Кроме того, представим коллегам проект по сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - "Наставник", в рамках которого неравнодушные тюменцы помогают подопечным социализироваться", - поделился он.

Отметим, всего на участие в мероприятии заявились более 150 человек из 40 субъектов Российской Федерации. Это представители органов исполнительной власти субъектов РФ, реализующих государственную молодежную политику, представители органов исполнительной власти местного самоуправления и учреждений, занимающиеся профилактикой экстремистских проявлений в молодежной среде, руководители и члены общественных объединений и некоммерческих организаций, в том числе руководители волонтерских центров и представители региональных оргкомитетов по подготовке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Участники форума соберутся, чтобы обсудить роль молодежи в профилактике экстремизма, а также для обмена лучшими региональными и федеральными наработками в этой области, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.