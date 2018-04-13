Спектакль "Карлик нос" готов вновь покорят тюменского зрителя

Полюбившийся тюменцам спектакль "Карлик нос" по одноименной сказке Вильгельма Гауфа вновь появится в репертуаре Тюменского театра кукол. Об этом на премьере спектакля рассказал актер Юрий Федоров.

Он напомнил, что впервые спектакль показывали на сцене Тюменского театра кукол более 37 лет назад. Периодически его отправляют на отдых, потому что актеры уходят, репертуар меняется, но потом его возвращают к жизни.

"В этот раз спектакль отдыхал за кулисами пять лет, после чего я постарался возродить эту волшебную историю в двух частях для маленьких зрителей. Десять лет я носил на себе тяжелую маску-голову главного героя, а теперь переродился в мастера чудес и играю роль рассказчика. В "Карлике Носе" можно посмотреть на игру давно зарекомендовавших себя и любимых всеми артистов, главная роль в этот раз досталась актеру Александру Ганичеву. Играть роль Карлика носа тяжелый труд, ведь костюм весит более десяти килограмм, поэтому можно сказать, что актер прошел боевое крещение", - отметил он.

Сказка "Карлик нос" - для всей семьи, различные превращения, загадки и чудеса завораживают зрителей, поэтому она обязательно понравится детям и взрослым.

По словам главного художника Тюменского театра кукол Сергея Перепелкина, волшебная история, написанная почти 200 лет назад в далекой Германии, остается актуальной до сих пор.

"Готовились к показу спектакля несколько месяцев. Перед премьерой пришлось немного освежить костюмы, кое-что починить, но прежними остались голова Карлика, огромная кукла Герцога и шагающая Гусыня Мими", - добавил он.

Тюменцы смогут посмотреть спектакль 15 апреля и 13 мая.

Ирина Шемякина